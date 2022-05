ASF vangin vawk 2836 thi leh tawh

Kumin March thla aṭanga African Swine Fever (ASF) vawk pulhri a len nawn leh aṭanga nimin thlengin Mizoramah vawk 2,836-in a thih phah leh tawh.

AH & Vety department hotute sawi danin nimin khan vawk 38 a thih belh leh a, vawk leh vawkte thi zawng zawng hi 2,836 tling tawhin, nimin vek khan vawk 115 chu vawk pulhri darh zel tur ven na’n suat belh a ni a. March thlaa he vawk pulhri len leh hnu hian a vaiin vawk 2,373 an suat tling tawh a ni.

ASF hi district 6-a khua /veng 39-ah a leng mek a, Champhai leh Aizawl district-a vawk vulhtute chu a tuar na zual an ni. Champhai district-a Farkawn khua chu khaw mala vawk hloh tam ber niin, vawk 507 a thi tawh a, vawk 898 an suat tawh bawk a, finfiah loh, ASF hri kai ni a rinhlelh vawk 327 a thi tawh bawk

Aizawl district-a Dar-lawn khua chu vawk hloh tam pahnihna niin vawk 400 thi tawhin, 136 an suat tawh a. Sakawrdai-ah pawh vawk 296 a thi tawh bawk a, Champhai Bethel-ah pawh vawk 195 a thi tawh a ni.

Nikum March ni 21 aṭanga ASF lengah khan nikum chhung khan vawk 33,417 a thi a, vawk 10,910 chu suat a ni bawk.