CE (Roads), PWD-hovin Tuichang lei dawh hna kal mek a hmunah en

Keiṭum leh Khawlai-lung inkara Tuichang Lei dawh hna kum 6 chhung thawh a nih hnua tun thlenga la peihfel theih loh chu Mizoram PWD hotute leh YMA hruaituten an enho.

Nilaini tlaia he lei dawh enhonaah hian Mizoram PWD aṭangin Er. C.Lal-hmingthanga, Chief Engineer (Roads) leh thawktu dang te bakah Serchhip Sub Hqrs YMA leh Tuichangral ‘S’ Group YMA hruaitute an tel a, lei dawh hna kal mek leh an hmabakte uluk taka enfiahin, kum 2018 aṭanga he lei dawh hna thawktu M/S Sadguru Engineers & Allied Services Pvt.Ltd hotute chu CE (Roads) hian telephone hmanga be pawp nghalin, an hna muan chhan leh an hma chhawpte a zawh-fiah hnuah, chak zawka lei dawh hna a kal zel theih nan MPWD-te chuan a ṭul anga hma an lak chhoh nghal zel tur thu a sawi a ni.

Serchhip Sub-Hqrs YMA leh Tuichangral ‘S’ Group YMA hruaitute chuan he lei dawh hna hi a rang thei ang ber lei zawhfel an duh thu sawi nawn lehin, MPWD hotute chuan he hna thawktute chu an hna kal muan chhan sawi fiah tura hriattirna (Show Cause Notice) tun hnaiah vawi hnih lai an lo pek tawh thu te, tun thla tawp lamah emaw, June thla tir lamah emaw hmalakna thar engmah an hmuh loh chuan an hna thawh lai chu tawptir (terminate) an tum hial tawh thu an sawi bawk.

He hunah hian Serchhip Sub-Hqrs YMA leh Tui-changral ‘S’ Goup YMA hruaitute chuan Km. 8-a thui, Chekawn leh Arṭah-kawn inkar kawng chhe lutuk chungchang pawh CE (Roads) hnenah hian an sawi lang a, MPWD hotute chuan he kawng hi SEDP hnuaiah, PWD Work Schedule-a a awm mek thu leh, a remchan chuan Bhavya Construction-te chu Restricted Tender-a kawng siamṭhat hna hi thawhtir leh mai an tum thu an sawi a ni.