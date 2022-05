CM-in kan rama resources kan neihte hman tangkai a nih theih nana tan la turin Engineer-te a sâwm

Chief Minister Zoramthanga chuan Engineer-te chu an hna ṭheuhah theihtawp chhuaha thawk zel a, ram intodelh kan nih theih nana kan resource neihte hman ṭangkai a nih theih nana ṭan la turin a sawm.

Chief Minister hian Mizoram Engineering Service Association (MESA)-in Inrinni-a an pawl kum 50 tlin lawmna, Multipurpose Hall, Beraw Tlanga an buatsaih hmanpuinaah he thu hi sawiin, Chief Minister chuan Engineer-te chu Mizoram hmasawnna atan an thiamna leh remhriatna-te hmang tur leh, ram nuam taka kan ram hi kan siam thei a ni tih hre reng turin a sawm a, MESA golden jubilee chu hmasawnna lungphum pawimawh tak a nih a beisei thu a sawi bawk.

Chief Minister chuan MESA golden jubilee lungziak hawngin, Golden Jubilee kum an hmang thei chu a lawmpui thu a sawi a, ram hmasawnna atan pawimawh pakhat chu tuna kan rama awmsa hmang thiam a, kan neih sate ṭangkai lehzual zawka hmanga ram hmasawnna atan chan thiam a nih thu a sawi a, Mizoramin chutianga kan neih, ṭangkaia hman theih (asset)-te chu a mipui (human resource) te, a chhunga cheng mipui châwm zo khawp ram zau te, sik leh sa nuam tak te, ruahtui ṭha tak leh a dangte a nih thu leh, chung asset-te chu kan ngaihtuahna leh kan thil thlir dan kan tihdanglam chuan nasa takin hma a sawnpui theih thu a sawi a, kawlphe-tha (Energy source) siamna atana la hman ṭangkai loh, mahse theihna (potential) kan neih si tam tak a awm thu te, chutiang bawkin inkalpawhna lama hmasawnna tur la awm leh hmasawnna ruhrel tam tak din theih a la nih thu sawiin, chu’ng chu kan engineer-te tan chona ni se a tih thu a sawi.

MESA Golden Jubilee lawmna inkhawm hi an President Er. Lalropuia chuan kaihruaiin, General Secretary Er. Benjamin L. Tlumtea hnen aṭangin report ngaihthlak a ni a, MESA dintute chawimawi-na Chief Minister chuan hlanin, an aiawhin Er. Ramhluna Khiangte chuan thu a sawi a, MESA dintute zing ami Er. P.Lalchhunga chuan MESA Directory a tlangzarh a, MESA hruaitu-te chawimawina hun leh member chatuan ram pan ta mi 76 sunna hun hman niin, Vice-President Er. H.Zo-ramliana chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.

MESA hi May ni 14, 1972 khan din niin, Mizoram Union Territory a lo nih tak avangin Assam Engineering Service Association aṭanga in la hrangin Mizoram Engineer-te puala din a ni a, MESA-ah hian degree Engineer leh Architect sawrkar department hrang hrang hnuaia thawkte leh private-a thawkte an tel a, Tun dinhmunah member ni mek 383, member pension tawh 31, member boral tawh (service lai leh pension tawh) 76 leh member ni ṭhin ni tawh lo 31 an awm a ni.