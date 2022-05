CM leh Union Minister inkâwm

Ni 3 châm tura lo kal Union Minister of State for Railways & Textiles Darshana Jardosh chuan nimin khan Mizoram a lo thleng a, Minister hian Mizorama textiles hmalak-na hrang hrang a rawn enfiah dawn a ni.

Union Minister hian Lengpui airport aṭangin Raj Bhavan pan nghalin Larsap Hari Babu Kambhampati a hmu a, nimin vek khan Chief Minister Zoram-thanga a hmu bawk.

Chief Minister a hmuh zawh hian state BJP Office a tlawh nghal a, hemi zawhah hian Zohandco Sales Emporium leh Weavers Service Centre, Chaltlang Lily Venga mi chu a tlawh a, he hmunah hian hnangtah leh Mizo puanbu te entir a ni a, Minister hi Zohandco Chairman C.Lalrammawia, Commerce and Industries Director Florence Zotluangpuii leh sawrkar mi pawimawh dangin an lo dawngsawng a ni.

Minister hi Raj Bhavan-ah zaninah riakin vawiinah Thenzawl a tlawh ang a, Thenzawlah hian Mizoram handloom Export promotion hub-a Samarth Training a hawng ang a, Puantahtute tan Pehchan Card leh Yarn passbook a sem ang. Thenzawlah hian Tuirihiau, Vantawng khawhthla, Thenzawl Vety farm leh Deer Park te a tlawh dawn bawk a ni.

Minister hian a cham chhung hian Lamchhipa Silk pangang khawitute a kawm dawn bakah rel kawng siam mek chungchangah Chief minister hovin an ṭhukhawm ang a, Inrinni ah Mizoram a chhuahsan dawn a ni.