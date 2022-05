Football thuthang (13.05.2022)

@ Juventus chuan Manchester United leh France midfielder Paul Pogba, 29, chu kum khata £8m, chawlhkar khata £160,000 vel hlawh tur leh, bunus package leh signing on fee tam tham tak nena thlem tumin an inpeih tawh a, Pogba hi kumin nipuiah a contract a hmang zo dawn a, Manchester City pawhin an ngaihven niin sawi a ni. (Mirror)

@ Chelsea chuan Barcelona leh United States defender Sergino Dest, 21, chu lakluh dan an zawng. (Sport)

@ Brazil leh Manchester City forward Gabriel Jesus agent chuan kum 25 mi hi Arsenal lama insawn turin an indawr tawh tih a nemnghet. (Guardian)

@ Tottenham chuan Everton player pathum ngaihven an nei a, Brazilian forward Richarlison, 25, English winger Anthony Gordon, 21, leh English defender Ben Godfrey, 24-te a ni. (Telegraph)

@ Spurs hian Leicester leh Belgium midfielder Youri Tielemans, 25, pawh an ngaihven. (GiveMeSport)

@ West Ham chuan Chelsea leh Manchester United-in lakluh an tum, England midfielder kum 23 mi, Declan Rice chu chawlhkar khata £200,000 hlawha kum 8 chhung West Ham-a la cham zui turin an dawr. (Talksport)

@ Hetihlai hian Rice hian West Ham sawmna hi pawm a tum lo a ni. (GiveMeSport)

@ Crystal Palace chuan loan-a an hawh mek, Chelsea leh England midfielder Conor Gallagher-a’n club Player of the Season award a lak hnuah kum 22 mi hi a ngheta lakluh an duh. (Talksport)

@ Manchester United midfielder hlui, Michael Carrick, 40, chu Lincoln City manager thar ni tura rin a ni. (Football Insider)