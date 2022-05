French Open: 2nd Round-ah Sakkari a tla

French Open khelh mekah hmeichhe lamah seeded top 10 zinga tla pangana ni turin nimin khan Maria Sakkari chu second round-ah Karolina Muchova lakah a tlawm.

Greek fourth seed, nikum lama semi-finalist, Sakkari hi 7-6 (7-5), 7-6 (7-4)-in a chak lo a, tunah chuan seeded top 5 zingah world number one Iga Swiatek chiah a dam tawh a ni.

Hetihlai hian world number one hlui pahnih, 15th seed Vicotria Azarenka leh 21st seed Angelique Kerber-te chuan third round an thleng a, Azarenka hian Andrea Petkovic chu 6-1, 7-6 (7-3)-in a hneh a, Kerber hian kum 19 mi, Elsa Jacquemot chu 6-1, 7-6 (7-2)-in a hneh bawk a ni.

American teenager Coco Gauff pawh a la tlang zel a, British number one Emma Raducanu erawhin second round a paltlang zo lo thung a ni.