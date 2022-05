Governor-in MRB a fak

Mizoram Rural Bank (MRB) Branch 100-na, Aizawl Electric Veng Branch chu nimin khan Governor Hari Babu Kambhampati chuan a hawng a, he branch hi India rama a hmasaber pawl ni turin Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) dedicated bank branch a ni dawn a ni.

Governor chuan India ram economy-a sum thawk chhuak tam ber chu sumdawng tenau zawk te – Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) an ni a, Mizoramah pawh MSME-ten sum an thawkchhuak tam ber a, heng sumdawng tenau te pual liau liaua MRB Branch thar hawn a ni ta chu hlawhtlinna mellung chhinchhiah tlak tak a ni a ti.

MRB chuan mipuite tan banker hna a thawk satliah loa, mipuite hamṭhatna tura scheme ṭha tak tak – central welfare scheme a customer ziah luh kawngah an thawhhlawk hle bawk a ti a, PMJJBY, PMSBY, APY, PMKSN, PM SVANidhi leh a dangte chu customer-ten an dawn theihna tura Bank thawk ṭha ber niin, a hmahruaitu an ni mek a, hei Bank dangte pawn lo hria se, ti ve turin a ngen tih a sawi.