Green Mizoram Day-ah tui hna humhalh leh tihpun ngaih pawimawh tum a ni

Kumin Green Mizoram Day-ah tuihna humhalh leh tihpun lam ngaih pawimawh tum a ni a, kumina thupui atana ‘Thingphun la, tui hna siam rawh’ tih chu rawt a ni bawk.

Nimina State Level Sub-Committee on Green Mizoram ṭhutkhawmnaah he thu hi rel a ni a, an Chairman leh Environment, Forests & Climate Change Minister ni bawk TJ Lalnuntluanga, kaihhruaina hnuaiah SAD Conference Hall, MINECO-a ṭhukhawm chuan kumina Green Mizo-ram Day hman naah tuihna humhalh leh tihpun nan thingphun uar a ṭulzia chu zau thei ang berin awareness programme hmangin mipui leh zirlaiahte inzirtir ni se an ti a, kumina State Level Green Mizoram Day programme Ceremonial Tree Planting chu Aizawlah chuan Tlawng kam hmun remah hman ni se an ti a, DFO tinten lui hnar leh tui hna tihpun nan lui kamah thing phunna ceremonial planting chu neih ni se tiin an rawt a, June ni 11, Green Mizoram Day chu Inrinniah a tlak avangin, June ni 10 Zirtawpniah programme hman ni se an ti bawk.

He hunah hian Minister chuan hripui a kiam deuh tak avangin kuminah Green Mizoram Day chu mumal taka hman tum a nih thu a sawi a, Mizoramah mai ni lo khawvel pumah tui hnate a kang chat chak hle a, tuihna kan tihpun loh chuan hun lo kal zel turah tui kan harsa viau thei niin a lang a, hemi pumpelhna ṭha ber chu tuihnate a lo pun nan thing phun uar a, lui hnara thing leh mau cheureu tur vên leh humhalh a ni, a ti.

Sub Committee rawtna te hi State Level Committee ah chhawpchhuah leh tur a ni.