Hri danna hmanga pumpelh theih natna chungchang zirho

Nimin khan Serchhip Press Club-ah hri danna (vaccine) hmanga pumpelh theih natna, Vaccine Pre-venable Diseases (VPD) chungchang inzirtirna hun hman a ni.

Dr. Lalngaihawmi Chhangte, District Immunization Officer leh District Surveillance Officer kaih-hruaia he hun hmannaah hian World Health Organization aṭanga lo kal, Dr. Lalhlimpuii chuan Vaccine hmangatihdam leh pumpelh theih natna hrang hrang chungchangah leh Zeng Hri (polio), Sentut (Measle)leh Rubellanatnate lanchhuah dan hrang hrangte bakah Zenghri (polio), Sentut (Measles), Rubella, hrawk na (Diphtheria), Khuh-hip (Pertussis) (Khuh hip) leh sakawrekhrik (Tetanus) rinhlelh-te report a pawimawhna leh a ṭhatnate leh damdawia enkawl dan chungchangah zirtirna a pe a, Fever-Rash Surveillance for Measles Rubella chungchangaSerchhip Districtdinhmunte zirchian niin, zawhna leh chhan hun leh sawihona hun an hmang bawk.

He hunah hian Serchhip Main Centre hnuaia Community Health Officer te, Health Supervisor, Health Wellness Officer-te leh Health Worker-te an tel a ni.