HSLC 2022 result chhuakah zirlai 70.64% an pass; Serchhip District atanga exam 73.22% an pass

Mizoram Board of School Education chuan nimin khan High School Leaving Certificate (HSLC) Examination 2022 result a tichhuak a, zirlai exam hmachhawn zawng zawng 17,417 zinga 12,304 (70.64%) an pass a ni.

Nimina HSLC 2022 result tihchhuah takah hian Dinsawmkimi, St. Joseph Higher Secondary School leh Lalramdina Ralte, St. Paul’s Higher Secondary School-te chu pakhatna ve ve an ni a, an pahnih hian full mark 500-ah mark 484 ve ve an hmu a ni.

Kumin HSLC result chhuakah hian top 10-ah mi 17 an lang a, an zinga 14 chu Mizo an ni a, Mizo lang zingah 10-te hi hmeichhia niin, top 10-a lang hnam dangte hi mipa vek an ni thung a ni.

Kumin HSLC Examination-ah exam hmachhawn zirlai 17,417 (Regular 17,237 leh private -180) an awm a, regular-a exam zingah 12,212 (70.85%) pass in, private candidate 180 zinga 92 (51.11%) an pass a, pass zawng zawng hi zirlai 12,304 (70.64%) an ni. Nikum (2021) khan zirlai exam hi 18,012 (regular 17,775 leh private 237) an awm a, zirlai 14,847 (82.43%) an pass a ni.

Kumina zirlai pass zinga 1,437-te hi distinction-ah an pass a, first division-ah zirlai 3,716 pass-in, second division-ah 4,309 leh third division-ah zirlai 2,842 an pass a, Compartmental chance nei zirlai 185 an awm a, zirlai 4,928 te chu an fail a ni.

Kumin HSLC result-ah hian subject mala full mark hmu science-ah mi 3 an awm a, mathematics-a mark 99 hmu mi 10 leh social science-a mark 99 hmu mi pahnih an awm bawk.

Kuminah hian zirlai exam pass vekna sikul 98 awmin, nikum 2021 khan sikul 175 a awm a, kuminah pass awm miah lohna sikul 15 awmin, nikum 2021 khan pass awm miah lohna sikul 7 a awm a ni.

Kuminah hian sawrkar School aṭanga exam zirlai 5459 zingah 58.12% an pass a, Deficit School aṭanga zirlai exam 1378 zinga 88.39% pass-in, Aided School aṭanga exam zirlai 2534 zingah 62.79% an pass a, Lumpsum School aṭanga exam zirlai 396 zinga 68.18% an pass a, private school aṭanga exam zirlai 7470 zinga 79.79% an pass a, private candidate 196 zinga 51.11% an pass bawk.

Serchhip District bikah exam beitu zirlai 1038 zingah Distinction-ah 60, First-ah 208, Second-ah 303 leh third-ah 189 an pass a, pass zawng zawng hi 760 niin, pass percetage hi 73.22 a ni a, nikum (2021) khan zirlai exam beitu 1070 zinga 928 (D-119, I-342, II-351, III-116), 86.73% an pass a ni.

Serchhip District-a za-a 100 pass-na school 8 an awm a, chu’ngte chu –

Govt. Chhiahtlang High School (D-8, I-12, II-19, III-1, Total-40)

Govt. Baktawng High School (D-3, I-8, II-13, III-4, Total-28)

Govt. Democratic High School, Khumtung (D-1, I-10, II-10, III-3, Total-24)

Hrangturzo High School, N.Vanlaiphai (D-1, I-10, II-9, III-3, Total-23)

N.Mualcheng High School (D-1, I-5, II-9, III-4, Total-19)

Mt. Carmel School, Khawlailung (D-0, I-16, II-3, III-0, Total-19)

Goodwill English Academy, Serchhip (D-10, I-6, II-0, III-0, Total-16)

Presbyterian English School, Khawlailung (D-0, I-0, II-3, III-0, Total-3)

Mizoramah pass awm miah lohna school 2 a awm bawk a, Serchhip District-a pass awm miah lohna school-te chu Hriangtlang High School (Appear-1), Govt. Chhingchhip High School (Appear-9)-te an ni.