Inter-District Wrestling-ah Serchhip an champion

Mizo Inchai Palian Champion lai Lalsangliana tum tur Lalnunfela

Mizoram Wrestling Association buatsaih, Mizo inchai mite tana inchai khawmpui lian ber Serchhip khawpuiin a thlen, Mizoram Inter-District Wrestling Championship leh Mizo Inchai tittle fight challenger zawnna chu nimin khan khar a ni a ni ta a, he inelnaah hian a thlengtu Serchhip District Wrestling Association chuan Free Style ah gold medal 12 la in Team champion an ni.

Mizo inchai Palian cham-pion lai Lalsangliana Upper Republic cho turin Lalnunfela, Salem Veng, Aizawl Traffic Unit a chak ber a, Mizo inchai nulian champion lai Lalvenhimi a rihna a danglam avangin nulian champion inchuh tur hian Hmangaihsangi, Dilkhan (Saitual) leh Lalsiamthari, E.Lungdar-te chu thlan an ni.

Mizoram Wrestling Association Gen. Hqrs. Sr. Vice President Ngurthan-sanga chuan championship kharna inkhawmah thusawiin, hneh taka thlengtu Serchhip District Wrestling Association chungah lawmthu sawiin, hruaitute hi naupangte tan chauha ding tur kan nih laiin, hruaitu zingah naupangte tana lût tur pawisa mahni ipte leh sahmim puar nan chauha hun hmang ṭhin kan awm ṭhin a, kan naupangte tan chauha hruaitu kan ni tih hriain ke i pen zawk ang. Hruaitu kan nih chhungin chân ngai pawh kan nei thei, hruaitu kan nih chhung chuan a ṭul pawha hek zawk i in huam ang, tiin a sawi a, Wrestler naupangte lehkha zir mekte hnenah lehkha an zir chhunga ṭha taka zir turin a chah a, an kal leh zelna turah a ṭangkai dawn a ni, a ti a.

He inelnaah hian champion team, Serchhip District chuan Gold 12, Silver 11 leh Bronze-14 an la a, Aizawl district-in Gold 5, Silver 5 leh Bronze 3 an la a, Saitual District-in Gold 3, Silver 2 leh Bronze-4; Siaha District-in Gold 1 leh Silver-1, Lunglei District-in Silver1 leh Bronze 1 la-in, Champhai district-in Silver 1 an la bawk a ni.

Mizo Inchaiah Champion lai mek tumtu tur zawnnah Nute champion lai Lalbiakdiki, Serchhip tum tur chu Lalvenhimi, Bethlehem Vengthlang a ni a, Nulaihawl champion inchuh turte chu Elizabeth Rohlupuii, Melriat leh Zodinpuii, Lunglei-te an ni.

Mipa lamah Pate champion lai Lalchhanhima, Saitual tum tur chu B.Lal-awmpuia, Thenzawl a ni a, Palaihawl champion inchuh turte chu Remruatpuia, Saitual leh Lalmalsawma, Kolasib-te an ni.

Mizo Inchai Tittle Fight neih hun tur hi ruat a la ni lo a, kumin chhung ngeia tittle fight hi neih tum a ni.

5th Mizoram Inter-District Wrestling Championship 2022

FREESTYLE RESULTS

Free Style Mens Senior -57 Kgs.

B. Lalawmpuia, Serchhip Lalrinchhana, Serchhip Rosangzuala, Serchhip Lalvensanga, Serchhip

Free Style Mens Senior -86 Kgs.

Ronnie Zorinpuia, Serchhip H. Lalhruaipuia, Champhai Ngursangzuala, Saitual

Free Style Mens Senior +86 Kgs.

RB Lalthansanga Serchhip Zosangkima, Serchhip

Free Style Mens Senior -62 Kgs.

Zomuansanga, Siaha Laltluangzela, serchhip Lalchhhankima, Serchhip Lalremsanga, Aizawl

Senior Women Wrestling -86 Kgs

Lalhmangaihsangi Saitual Lalsiamthari, Serchhip

Senior Women Wrestling -59 Kgs

Lalnunfeli, Aizawl Gracy Lalhmingmawii, Aizawl

Senior Women Wrestling -57 Kgs.

Elizabeth Rohlupuii, Aizawl K. Lalhriatpuii, Saitual Lalduhzuali, Serchhip

Women Wrestling U-17 -53 Kgs

Lalmawizuali, Serchhip Lallawmawmi, Serchhip

Senior Women Wrestling -50 Kgs

Vanlalhriati, Serchhip Jennifer Lalruatfeli, Siaha Laldinpuii, Serchhip

Under-17 Women Wrestling -46 Kgs.

Ruthi Lalpekhlui, Serchhip Veronica Lalbeiseii, Aizawl Liansangpuii, Serchhip

Under-17 Women Wrestling -49 Kgs

Lalnunmawii, Serchhip Vanlalhriati, Serchhip

Under-17 Women Wrestling -40Kgs Lalthazuali, Saitual Lalthanpiii, Saitual

Under-17 Women Wrestling -36 Kgs

Lalthazuali, Aizawl Lalnunfeli, Aizawl

Free Style Mens U-17 +60 Kgs.

Lalkhawngaiha, Aizawl Lalrinnunga, Lunglei Rosangzuala Serchhip Malsawmtluanga Serchhip

Free Style Mens U-17 -56 Kgs.

Samuel Vl Hmangaihzuala, Serchhip Nicky Lalmuanawma, Aizawl Jonathan H. Lalduhawma, Lunglei Lawmsangpuia, Serchhip

Free Style Mens U-17 -51 Kgs.

H. Lalruatzela, Serchhip Zorinpuia, Serchhip H. Remruatsaka, Serchhip

Free Style Mens U-17 -48 Kgs.

V. Lalchhandama, Serchhip Marcus Zohlupuia, Saitual Isaac Lalrinnunga, Aizawl Lalzuitluanga, Serchhip

Free Style Mens U-17 -43 Kgs.

Alex Lalrinkima, Saitual Amos Lalremsiama, Aizawl Malsawmdawngliana, Serchhip Lalthlengkima, Serchhip

Free Style Mens U-17 -39 Kgs.

Lalchhanchhuaha, Aizawl Lalruatsaka, Serchhip Lalrammmawia, Serchhip Lalduhawma, Saitual

Free Style Mens U-17 -35 Kgs.

Joel Lalrinfela, Serchhip Lalhmachhuana, Serchhip Malsawmdawngkima, Serchhip Ramfangmawia, Aizawl