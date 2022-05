Kawng siamthat hna chawl rih dawn

Aizawl SP-in Hmuifang to Chawilung kawng siamṭhat a nih dawn vang a, ni 18 May, 2022-a he lai kawng khârna thupek a lo tihchhuah tawh chu Union Minister of State, Railway & Textile, Darshana Jardosh-i’n ni 26.5.2022 ah Chawilung khua a tlawh dawn avangin hemi nia a kalna kawng rah chhiat theih leh kawng siam laklawh a awm loh na turin thupek a siam tawhsa chu tidanglamin ni 26.5.2022 ral hma chuan he kawng siam hna hi thawk chhunzawm rih lo turin hriattirna a tichhuak.

