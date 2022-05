Khawlailung Fu chingtu pawlin Assembly vawi khatna hmang

Nimin khan Khawlai-lunga fu chingtuten pawl an din, Khawlailung Sugarcane Grower Co-oprative Society chuan Annual Assembly vawi 1-na hmangin, J.Hmingthanzuala, IAS, Secretary, Agriculture Department chuan khuallian niin a hmanpui.

Khawlailung Community Hall-a he hun hman-naah hian khuallian chuan thu sawiin, fu chin chu eizawnna tling leh ngelnghet a nih thu te, Khawlailung khua chu khaw taima leh tihtakzeta hnathawk ṭhin, kurtaia Mizorama khaw lâr leh hmingthang an nih thu te, sawrkar flagship programme SDEP hnuaiah Khawlailunga fu ching tur (Beneficiaries) chhungkaw 12 sawrkarin a lo thlan tawhte bak Beneficiaries dang pawh thlan/thun belh leh tum an nih thute sawiin, cheng nuai 25 senga fu aṭknga Kurtai leh thildang siamchhuahte man man leh tuihnai zawk a sawngbawlna tur Sugarcane Jaggery Plant buatsaih mek chu a nihna ang tur taka hlu leh ṭangkai taka hman thuai a nih theih nan an mamawh hrang hrangah chak taka hmalak thuai a nih dawn tih a sawi.

He hunah hian George Lalthangura, Dy. Director (Planning), Tlangtimawia Zote, DAO Serchhip, Kenny Zohmingliana, SMS, KVK, N.Vanlaiphai, L.Lalzidingi, District Co-operative Officer-ten thu an sawi bawk.

Khawlailung Sugarcane Grower Society Annual Assembly-a rorel ah hian Society member tin ten Share ₹500 thawh leh ṭheuh nise tih te, Society Member inlak belh nise tihte an rel bakah kum 2023 atana society hruaitu thar thlanna an nei nghal bawk.