KTP Gen Conference vawi 59-na nei ṭan

KṬP Gen Conference vawi 59-na chu nizan aṭang khan ṭan niin, Diakkawn Field pandal-ah ‘Palai Lawm Inkhawm’ neih a ni.

KṬP Inkhawmpui hi a tirah March thlaa neih tura tih a ni zet na-in Covid- 19 avangin sawn a ni a, palaite pawh Kolasib luh dawnah RAgT hmangin sample test vek tura tih a ni. Hei pawh hi hri lengin ziaawm lam a pan zel avang leh positive an tlem zel avangin tih a ni lova, inkhawmpui palai kal pawh beisei ang an phak lo niin thudawn a ni.

Chanchin buatsaih lai thleng hian palai riak tura in ziaklut hi mi 5775 an tling tawh a, vawiin lama rawn thlen belh tur hi ṭhahnem tak la awmin, nizana pandal-a inkhawm hi mi 4018 vel an ni.

Tun ṭum KṬP Gen Conference hi May 5-8, 2022 chhunga neih tur niin, Rev Chuauṭhuama chu speaker a ni a, ‘Tunlai thil awmzia’ tih hmangin sermon a sawi ṭhin ang.

Nizan inkhawm hmasak ber hi Central KṬP leader Rev. Vanlalmuanpuia Khiangte kaihhruaia neih a ni a, Synod Moderator Rev Vanlalnghaka Ralte-in Pathian thuchah a sawi bakah Synod Executive Secretary i/c KṬP chuan Kumpuan Thupui a hlan a, Synod Secretary-in Music Video a tlangzarh bawk