Kuthnathawktute an tang hlei thei lo:MPYCC

Congress Ṭhalai (MPYCC) chuan nimin khan thuchhuah siamin, “Thingtlanga kuthnathawk-tute intodelh turin nasa takin ṭang mah se, tun sawrkar hian hlawhtlin tuma ṭang mêkte pawh ṭanpui thei lova an awm hi a pawi kan ti takzet. Kuthnathawktu ṭang tak takte pawh an ṭang hlei thei lo a ni ta ber a ni,” an ti.

Congress Ṭhalai chuan, tun hnaiah Myanmar leh Mizoram state pawn aṭanga ramdang tharchhuah Dawnfawh (Watermelon) chawkluh nasat avangin, Mizoram chhung ngeia tharchhuah Dawhfawhte hralhna a hnawng mek a, hei vang hian Dawnfawh thar hnem Lamzawl khua, Saitual District chuan an Dawhfawh tharchhuah tihralna lamah harsatna an tawk nasa a, suma chan mumal lovin an dah ṭawih mek, tiin an sawi.

Tun sawrkarah ramdang aṭanga dân lova kuhva lâkluh nasat avangin Mizorama thar kuhva a hnawng a, Hnahlan leh a chhehvela Grape chingtuten Grape ṭhahnem tak thar mah se, a hralh leh thawnchhuah lamah harsatna nasa tak an tawk tih an sawi bawk.

Dawnfawh hi Mizoram-ah a ṭhat duh avangin Mizoram hmun hrang hrang-ah kuthnathawktuten hma an la a, Lamzawl khua bikah phei chuan chhungkaw 30 bawr velin eizawnna tling turin hma an la a, an tharchhuah aṭanga cheng nuai 200 bawr vel man thar thei turah an inngaih laiin, tun dinhmunah Lamzawl khuate hian an Dawhfawh tharte an dah chhe nasa hle a, pum 7000 chuang chu an tichhe tawh a ni tih an sawi a, tun thlengin Dawnfawh thartute tan hian sawrkarin hmalak a neih hriat a ni lo tih sawiin, June thla laihawl vel thleng a thar vanglai a nih dawn avangin man tlawm tak takin tunah hian a remchang apiangah Dawnfawh hi zawrh a ni ta mek a ni, an ti a, sawrkarin kuthnathawktu khawsak harsa zawk, thawkrimte a ṭanpui lo hi a pawi takzet a ni, an ti bawk.