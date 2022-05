META leh Impulse hotuten CM kâwm

Nimin tlai khan Chief Minister Zoramthanga chu CM cabinet meeting room-ah META (Facebook) India leh Impulse NGO Network hotuten hmu in Mizorama an hmalakna chungchang an sawipui.

Anni hian social media kaltlanga mipui, a bik takin ṭhalai leh hmeichhiate tan eizawnna te, hmasawnna ngelnghet zawk an lo neih theih nana zirtirna leh hmalakna hrang hrang GOAL (Going Online as Leaders) leh #She Means Business-te hmanga Mizorama hmalak an tum zel dan an sawipui a, CM chuan Mizoram dinhmunte sawipuiin, social media hmangtu an tam chhoh zelnaah, a ṭha zawnga hman ṭangkai theih ngei chu ṭha a tihpui thu a sawi a ni.