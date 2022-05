Miharsa natna khirh vei te inenkawlna senso sawrkara dil theih

Health & Family Welfare Department chuan Ministry of Health & Family Welfare, Government of India-in ni 27.4.2022 a OM a tihchhuah takah natna danglam bik leh thleng khat tak tak avanga damlo inenkawlna atan leh Cancer veite inenkawlna senso chhâwk zangkhaina tur, ṭanpuina sum National Policy for Rare Disease, 2021 hnuaiah a dil theih tih an tarlang a, he scheme hi miharsa – BPL family-te pual deuh bik tana ruahman a ni.

Ministry of Health & Family Office Memorandum a inziah dan chuan – Rashtriya Arogya Nidhi (RAN) hnuaiah Component 3 a awm a – Scheme hming puin a hlawm lian ber, RAN component hnuaiah natna vang tak, danglam bik leh enkawl hautak deuh tan ṭanpuina cheng nuai 20 ṭanpuina a dil theih a, Health Minister’s Cancer Patient Fund hnuaiah miharsa zual – BPL family member tan cheng nuai 15 a dil theih a, Financial Assistance Scheme for poor patient suffering from rare diseases hnuaiah miharsate tan cheng nuai 15 ṭanpui a dil theih bawk a ni.

He Scheme chung-chang leh inkaihhruaina (guidelines) hi Ministry of Health & Welfare, GOI Website : main.mohfw.gov.in/major-programmes/poor-patients-financial-assistance/rashtriya-arogya-nidhi-ah a enchian theih a ni.