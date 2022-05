MZP-in zirlai titha chawimawina a buatsaih CM-in hmanpui

Chief Minister Zoram-thanga chuan nimin khan tunhnaia Mizoram Board of School Education (MBSE)-in High School Leaving Certificate (HSLC) Examination 2022 result a tihchhuaha zirlai tiṭha, top 10-a tling Mizo zirlai 14-te chawimawina hun Mizo Zirlai Pawl (MZP)-in Vanapa Hall-a an buatsaih a hmanpui.

Chief Minister chuan HSLC topper-te chu a lawmpui thu sawiin, tun ṭuma hlawhtlinna chu duhtawk mai lova, zirna sâng zawk an zir hunah theihtawp chhuah zui zel tura fuihin, chawimawina dawngtute leh zirlai dangte pawh theihtawp an chhuah chuan Mizoram mai nilo India ram pumah pawh a ber thleng phak an nih theih thu a sawi a, Chief Minister chuan eizawnna kawng an zawhna-ah tuina, thiamna leh theihna a inan vek theih loh thu sawiin, eng kawng pawh zawh se, mi ṭangkai ber ni thei tura inzir a pawimawh a ni, a ti.

Chief Minister chuan state ṭhenkhatte nen inkhai-khinin Mizoram chu a la naupangin, hnufual zawkna tam tak a la nei a, hmasawn-na tura hmabak tam tak a la awm bawk a, hei hi chonaah la-in theihtawp chhuaha ram hmasawn nan hma laktlan a ngai a ti.

Nimina zirlai tiṭha chawimawite hi lawmpuina thuziak leh sumfai bakah lehkhabu pathum pek an ni a, Topper pahnih – Dinsawmkimi, St Joseph HSS leh Lalramdina Ralte, St. Pauls HSS-te chu ₹10,000/- hlan niin, a dang zawngin ₹5,000/- ṭheuh hlan an ni bawk.