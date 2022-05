NAAC-ah Govt. Serchhip College a la champion reng:Principal, GSC

Nimin chhun dar 12 khan PC Lalremsiama, Principal, Govt. Serchhip College chuan Serchhipa thuthar thehdarhtute chu a office-ah lêngah sawmin, thuthar thehdarhtute hnenah hian Mizorama College zingah National Assessment and Accreditation Council (NAAC)-ah Govt. Serchhip College chu a la champion reng tih a sawi.

Nimina thuthar thehdarhtute nen an inkawmnaah hian PC Lalremsiama chuan thuthar thehdarhtuten a sawmna an ngai pawimawh chu lawmthu a hrilh a, Govt. Serchhip College-in hmasawnna a neih te, hmalakna an neih mekte leh hmachhawp an neihte sawiin, Govt. Serchhip College-in hma a sawn zel theihna atana thawhpuiah a sawm a ni.

Principal chuan India ram puma College ṭha tehna, NAAC-a Grade A hmuh chu thil har tak a nih thu sawiin, India rama college sing chuang zinga Grade-A nei thei chu 0.05% vel chiah an nih thu a sawi a, tun hnaia Mizorama NAAC Grade-A hmu ve dang Govt. Zirtiri Residential College chuan CGPA-ah 3.09 an hmu a, Govt. Serchhip College chuan 3.18 hmuin an la sang zawk fe tih a sawi a, 0.1 hmuh belh pawh thil har tak a nih thu a sawi a, kum 5 hnua endik an nih lehna tur atan tun aṭangin hma an la ṭan lehnghal char char tih pawh a sawi bawk.

PC Lalremsiama chuan an zirlaite BA an pass-tir ringawt chuan awmzia a nei thui lo tih sawiin, an zirlaite chu engemaw ni se, hnathawk se an duh tih sawiin, chumi tura hmalaka atan tunah hian Coaching Centre an kalpui mek tih pawh sawiin, an beisei aia tam inziaklut an awm thu leh, ṭhalaiten an hlut chu lawmawm a tih thu a sawi a, tunah pawh Finishing School kalpuiin, an zirlai BA chhuak turten hna an hmuh nghal mai loh pawha anmahni an inenkawlna tur an ngaihtuah theihna turin hmun hrang hrang aṭanga resource person sawmin, Skill Development training an neihpui mek tih a sawi a, an College chuan zirna pangngai piah lamah thil kalpui tam tak an nei tel tih pawh sawiin, thawktute ṭhahnem ngaihna avangin NSS Unit pawh 5 lai an neih thu leh, tun hnaiah NCC Army wing leh Air wing an din thar thu pawh a sawi a, NAAC Grade A hmutu, Govt. Serchhip College chu Mizoram College tam takin an entawn mek a nih thu a sawi a, hetiang zawng zawng a thlen theihna chhan chu thawktute inlungrualna leh taihmakna, College an hmangaihna vang a ni a ti.

An college-ah zirtirtu an nei tlem a, mahse zirtirtu an neihte erawh an ṭha hle tih pawh a sawi a, tunah hian department hrang hrangah zirtirtu 49 an awm thu sawiin, minimum norms an phak lo hle a, Department ṭhenkhatah phei chuan zirtirtu an indaih lo zual hle tih a sawi. Hetihlai hian zirtirtu NET nei lo, part-time-a thawkte chawlhtir an ngai a, hei hian zirtirtu indaih lohna a thlen dawn tih sawiin, Mizoram college hrang hrangin he harsatna hi an tawk dawn nia a lan thu a sawi bawk.

PC Lalremsiama chuan Govt. Serchhip College chu hunrei tak infrastructure lama hmasawnna kawngah hun engemawchen a ṭhuanṭhu ang reng hle tih sawiin, an tlukpuia an ngaih Mizorama College dangte chuan an lehpel deuh vek tawh tih a sawi a, hetihlai hian hmasawnna tlem tlem chu an nei ve zel tih a sawi a, tun hnauaih Science building chu sak zawh a nih thu a sawi a, amaherawhchu a chhunga furniture siamna tur sum an la dawng lo tih sawiin, July ni 1-ah class ṭan tur a nih avangin an rilru a hmanhmawh tawh hle tih a sawi a, Science Laboratory building an neih lai chu a têt tawh avangin zirlaiten hmun an inchan lo a, a inchhawka hman a ngaih ṭhin avangin duhthusamin practical class an kalpui hlei thei tawh lo tih a sawi a, a, an College chuan rawk a tawh ngun avangin zirtirtuten sum thawhkhawmin Night Chowkider an chhawr tih a sawi bakah, Hostel Cook an nei lo pawh a buaithlak thu leh discipline thlenga a nghawng thu a sawi.

An Library building pawh a têt tawh avangin zirlai leh zirtirtuten reading room hran an nei thei tawh lo tih a sawi a, hei hi RUSA sum aṭanga sak theih an beisei thu leh, DoNER aṭangin Girls Hostel leh Ministry of Minority Affairs aṭangin Girls Recreation Centre sakna tur an dil mek thu te, tun hnaia Chief Minister-in Administrative Building sakna tur a pek pawh chak taka hmalak mek a ni tih a sawi a, an campus kaltlanga Khawtetlang panna kawng chu khâr a nih theihna atan College Gate bul aṭanga Khawtetlang panna tur Diversion Road siam tum pawh hun engemawchen an buaipui tawh hnuah tunah hian DPR siam a nih tawh thu a sawi a, Hockey playground pawh siam tuma hma an lak mek thu a sawi bawk.

Girls Hostel hunrei tak an sak tawh pawh luah theih turin an peih ve ṭep tawh tih a sawi a, ruahtui dahkhawlna tur tuizem (Rain Water Harvesting Reservoir) Litres 54,000 dawng chu cheng nuai 10-in DRDA-in an siamsak tawh thu sawiin, hetiang ang tuizem tho hi, hei aia lian zawk, Ministry of Minority Affairs aṭanga cheng nuai 11 an hmuh hmangin an siam leh mek thu a sawi a, Science block building hnuaia College-in Gym an neih pawh zing leh tlaiah chhawr ṭangkaitu an ṭhahnem hle tih a sawi bawk.

He hunah hian MJA Serchhip president C.Lalhminghlua pawhin thu sawiin, Govt. Serchhip College hmasawnna chu an duh tih sawiin, College tana ṭangkai theihna an awm a nih chuan an inhuam reng tih a sawi a, thawhhona ṭha tak nena thawhho zel chu an duh tih a sawi bawk.

He hunah hian GSC Principal hi Senior Associate Professor ṭhenkhatten an ṭawiawm a, thuthar lakhawmtute nena thawhho dan tur hrang hrangte an sawiho a, inkawmhona an neih zawh hian Campus-a tun hnaia hmasawnna hrang hrang an neihte fang kualin, Finishing School kalpui mek pawh an tlawh nghal a ni.