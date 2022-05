NSS Unit Mizo thei huan samfai hnatlang nei

Nimin khan Govt. Serchhip College NSS Unit-ten an College Campus-a Mizo thei huan (Garden of Mizo Indigenous Fruits) an siam samfai hnatlang neiin thei chi hrang engemawzat an phun belh bawk. GSC NSS Unit-te hian Mizo thei huanah hian nikum (2021) aṭang khan Mizo thei hrang hrang an phun ṭan a, tunah hian Thei chi hrang hrang 40 vel phun tawh a ni a, tun ṭhal chhung khan thei ṭhenkhat erawh an lo thi hlawm a, Chengkek kung 8, Theihai 3, Kawlthei 2, Khawmhma kung 5, Theipui kung 1 phun luh belh leh a ni. He hnatlangah hian NSS Volunteers 14 leh PO pahnih C.Lalramliana leh H.Lalchhanhima-te an tel a ni.

