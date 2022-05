Rajya Sabha MP tlin lawmna leh chawimawina hun hmang

N.Mualcheng khawtlang mipuite chuan an sum thawhkhawm hmangin an khaw chhuak K.Vanlalvena, MP, Rajya Sabha tlin lawmna N.Mualcheng Community Hall-ah nimin khan an buatsaih a, N.Mualcheng khaw laili laiah K.Vanlal-vena chawimawina Lungphun hawn a ni bawk.

Amah chawimawina hunah hian K.Vanlalvena chuan, khawtlangin sum leh pai thawhkhawma MP a tlin lawmna an buatsaih sak chu a lawm tak zet tih sawiin, kum 40 kaltaah khan N. Mualcheng Community Hall-ah hian pawl 5 an zir ṭhin thu sawiin, vawiinah a hmun ngaiah ngei MP a tlin lawmna khawtlangin a buatsaihsak leh ta chu a ropui dangdai hle a ni, a ti a, “Pathian rawngbawla vak chhuak ṭhin, hun puma rawngbawl tuma inbuatsaih mek, politics lama kal tum ngai lem lo ka ni a, nimahsela Pathian hruaina ang zel zawkin thil a lo kal a, he dinhmun ropui tak hi kan chungah a lo thleng ta a ni,” tiin a politics zinkawng tlangpui a sawi a, MP a nihna zawna Mizoram tana hma a lakna tlangpui a tarlan zingah N.Mualcheng khaw tana NABARD sum hmanga tuilak hna thawh ṭan thuai a nih a beisei thu te, Model Village (SAGY) atana a thlan chhan leh Model Village kalphung tlangpuite a sawifiah bawk.

A lawmna inkhawm kaihruaitu Lalbiakdika, VCP chuan, K.Vanlalvena, Rajya Sabha MP-a a tlin tirh phat aṭangin N. Mualcheng khawtlang mipuite chuan ropui taka lawm an tum nghal a, mahse hripui vangin hma an la zui mai thei ta lo, tiin MP a tlin an lawm sak har deuh thu a sawifiah.

A lawmna inkhawmah hian K.Vanlalvena pa, K.Lalzika te, Serchhip district officer sawm bik te, khaw-tlang hruaitute leh Mualcheng khaw chhuak hmun danga awm pawl aiawhten thu an sawi a, tlaiah khawtlang huapin ruai an ṭheh a ni.