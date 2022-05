Ration-a Mizo buhfai sem turin CM phût

ZPM party Ṭhalai chuan nimin khan thuchhuah siamin Ration-a Mizo buhfai sem turin Chief Minister Zoramthanga an phût thu an sawi.

Nimina thuchhuah an siamah ZPM Ṭhalai chuan MNF President Zoramthanga’n Mizoramah phaizawl hectare 70,000 a awm thu leh, chu chuan Mizoram a châwm zawh thu te, sawrkarna an chan phawt chuan vai buh kan ei tawh loh tur thu a tiam hnu lawkah, a thusawi ring zovin mipuite’n sawrkârna an pe a, an sawrkar term a tawp dawn thlenga vai buhfai hlir kan la ei leh ni 21.5.2022-a supply minister K.Lalrinliana’n, “Buhfai kan dah khawl zingah kan thar a awm lo”, a ti leh si chuan mipuite a barakhaih hle tih an sawi.

MNF President, Chief Minister ni bawk chu a lo sawi tawh anga leilet neitute hnena khawl sem tur leh, vai buhfai ei titawp a, ration atân Mizo buhfai sem turin an phut tih an sawi a, kum 2018 inthlanpui hmaa Zoramthanga’n vai buhfai ei tihtawp chungchânga a lo intiamna chu Zoram mipuite’n an la theihnghilh lo tih sawiin, ration-a Mizo buhfai sem a nih hun tichiang thuai turin CM an phut tih an sawi bawk.