RD Minister-in Mizo-ram mamawh thlen

Nimin khan Assam Administrative College, Guwahati-ah Lalruatkima, RD minister chu sawrkar laipuia Ministry of Rural Development-in hmarchhak state-a RD Department enkawltu minister-te tana a buatsaih, Regional Review Conference-ah a tel a, he hun hi Giriraj Singh, Union Minister of Rural Development chuan a kaihruai a ni.

He Regional Review Conference-ah hian Ministry of Rural Development (MoRD) hnuaia scheme leh programme hrang hrang- MGNREGA, PMAY-G, NRLM, DDU-GKY & RSETI, PMGSY leh a dang tea hmalakna sawiho a ni a, State tin te hmalak mekna leh hmachhawp te sawihona leh thlirhona pawh neih a ni.

He hunah hian Lalruatkima pawhin Ministry of RD hnuaia schemes hrang hranga Mizoram hmalak mekna leh hmachhawpte sawiin, Mizoram sawrkarin Central Sawrkar duhsakna a dawn chungchangahte leh hmalakna tur fund ṭha taka a pek ṭhinahte lawmthu a sawi a, hemi rual hian Lalruatkima chuan Rural Development Department hnuaia Mizoram mamawh hrang hrangte a thlen nghal bawk a ni.

Lalruatkima, Rural Development Minister hi R. Zarzosanga, Secretary Rural Development, H. Lalchhandami, CEO, MzSRLM leh official pawimawhten an ṭawiawm a ni.