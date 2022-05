Roads and Infrastructure Development Board hma la turin phût

Nimin khan ZPM chuan thuchhuah siamin July 29, 2020 khan NHAI, NHIDCL, NRRA, BRO, NABARD leh central sawrkar agency dangten Mizorama kawng an laih endik / vilzui turin Roads and Infrastructure Development Board din a nih thu leh, Chairman chu Chief Minister niin, member 13 an awm a, he board hian a tihtur tak tia kawng siam avanga ram mipuite, leilung, thing leh mau leh nungchate harsatna nasa tak a thlen mek lai hian chak zawka hmala nghal turin an phut tih an sawi.

ZPM chuan tun hnaia NHIDCL kawng laihna leivungin kan ram lui a tihchhiat chu an ngai thutak hle tih an sawi a, “Ram hmasawnna leh khuarel leilung dân hi inbuk tawk, chhuan lo la awm zel turte tana daihrei (sustained) taka kalpui tur a nih laiin, hetianga kan ram hmasawnna hnathawhin kan leilung leh nungchate tana thil ṭha lo a thlen hi ZPM chuan pawi a ti takzet a ni,” an ti.