Ruihhlo leh lui humhalh chungchangah Serchhip Thalai Pawlin hma la dawn

Serchhip Ṭhalai Pawl chuan damdawi ruihhloa naupang zawkte an him theihna tur leh, Tuikum leh Mat luite venhima humhalh a nih theih nan hma a la dawn.

Nizan hmasa khan Serchhip Ṭhalai Pawl hian Online-a Executive Meeting neiin, Serchhipa Heroin No. 4 hluat zelah kum naupang zawkte an him theih nan zirna in hrang hrangah Drug Awareness Campaign neih nise an ti a, he campaign hi June ni 26, 2022-a ‘International Days Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking’ aṭanga kalpui ṭan tumin ruahmanna an siam a ni.

Hei bakah hian Serchhip khawpui tui tlan ber Tuikum lui venhim leh humhalh kawnga hma la turin ‘Save Tuikum Project’ kalpui nise an ti bawk a, NH-54 kawngpui laih zauhna leivung paihnin Tuikum leh Mat luite nasa taka a tibawlhhlawh chu pawi an tih thu sawiin, hemi chungchangah pawh hian hmalak an tum bawk a ni.