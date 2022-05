All India Chess Federation (AICF) leh Mizoram Chess Association (MCA) ṭangkawp chuan School-ah Chess zirna kalpui turin ruahmanna a siam a, Mizoram District khawpui tinah Chess Zirna hi neih a ni dawn a, Serchhip District Chess Association (SDCA) chuan Presbyterian English School, Serchhipah Chess Zirna hi a neihpui dawn a, vawiin chhun dar 12 hian hawnna hun hman a ni ang.

Related