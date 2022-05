Serchhip District Hospital building thar sakna tur atan MoU ziakfel

Nimin khan Serchhip District Hospital building thar, khum 100 awmna tur sakna tur atan thawhhona thuthlung, Memorandum of Understanding (MoU) chu Chief Minister’s Conference Hall, Aizawl-ah a sakna tur sum tumtu tur, Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL), Mizoram sawrkara Health & Family Welfare Department leh Serchhip District Deputy Commissioner-ten an ziakfel a, he hun hi Chief Minister Zoramthanga pawhin a hmanpui a ni.

He hunah hian Chief Minister chuan district hospital thar nei tura MoU ziah a ni chu lawmawm a tih thu sawiin, Mizoramah inenkawl-na health facility ṭha leh changtlung zawk siam zel a pawimawh thu a sawi.

Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthang-liana pawhin thu sawiin, a hma thei ang bera hospital sak hna chu thawh a nih ngei a beisei thu a sawi bawk.

100 bedded Serchhip District Hospital sakna tur hi Power Grid Corporation of India Limited (PCGIL) chuan an Corporate Social Responsibility (CSR) Fund aṭangin cheng nuai 2100 an tum dawn a, thuneitu hnen aṭanga sanction an hmuh veleh aṭanga thla 24 chhunga sak zawh tura ruahman a ni.

Ruahman dan chuan RCC building niin, chawng ruk tur a ni a, Medicine, Paediatrics, Gynaecology and Obstetrics, Orthopaedics, Ophthalmology, ENT, Dental leh General Surgery-te awm tura duan a ni a, H&FW Department chu Implementing Authority a ni ang a, enzui hna (Supervision and Monitoring works) chu Deputy Commissioner, Serchhip District kuta dah a ni ang.

MoU ziahna inkhawm hi Chief Secretary Dr. Renu Sharma chuan kaihruaiin, Serchhip DC Nazuk Kumar chuan he project chung-chang sawifiahna hun a hmang a, Health & Family Welfare Board Vice-Chairman Dr. ZR Thiamsanga chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.