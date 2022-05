Serchhipah SEDP kalpui dan tur inzirtirna hun hmang

Serchhipah Socio-Economics Development Policy (SEDP) kalpui dan tur inzirtirna chu Addl. DC Lalmuansanga Ralte kaih-hruaiin nimin khan neih a ni.

He hunah hian Serchhip DRDA Project Director, Malsawmtluanga’n SEDP kalpui dan tur chungchang-ah zirtirna pe-in, SEDP kalpui dan tura hriatthiam loh awmte zawhna leh chhanna hun hmanho a nih bakah ṭul leh pawimawh dangte sawiho a ni.

SEDP hnuaiah hian Mizoram Sawrkar hnuaia Department hrang hrang hnuaiah eizawnna bul ṭanna tur thlan tur awmin, SEDP dawngtu tur hi Village SEDP Committee-ten an khua ṭheuhah an lo thlang ang a, chungte chu District Level SEDP Committee-ah an thehluh hnuah anni’n State Level SEDP Committee-ah an thehlut ve leh thung dawn a ni.

SEDP thawhkhatna (Phase 1)-ah hian Serchhip District-a Assembly Constituency 3 awm aṭangin Assembly Constituency pakhat zela chhungkaw 1500-te hnenah a kimin ₹50,000 ṭheuh pek tura ruahman a ni a, 2nd Phase leh a dangte pawh a tahtawla la pek chhoh zel tum a ni bawk.

SEDP chungchanga ṭul pawimawhte inzirtirna hunah hian Serchhip District Dsitrict Level SEDP Committee leh Village SEDP Committee-te an kal a ni.