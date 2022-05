Sports Minister hovin Lawhleng chanchinbu Nickel Jubilee lawm

Inrinni khan Haulawng khuaa Pathiannia chhuak chanchinbu, Lawhleng Weekly Newspaper kum 21 tlin, nickel jubilee lawm a ni a, Sports Minister Robert Romawia Royte chu khuallian niin, MJA General Headquarters President C. Lalrambuatsaiha khualzahawm a ni.

Khuallian chuan khawvel hmun dangte ang bawkin Mizoramah pawh social media a chak tawh hle a, thu kimchang lo leh belhchian dawl lo, mipui rilru a diklo lama hruai theite a darh nasa tawh em em a, hemi lakah hian mipuite kan fimkhura, social media hman thiam pawh kan inzir a ṭul takzet a ni, a ti a. Hei hian mipuiten hriatna kan lakna kan fimkhur a ngaihzia a tilang chiang hle a ni tiin, news rintlak tichhuak ṭhintu newspaper-te chhiar uar thar leh a, cable TV-a news puante ngaihthlak ṭhin a ṭul hle a ni tiin mipuite chu hemi kawnga ṭan la turin a chah a ni.

MJA President chuan, khawvel ram changkang zawkte tih angin Mizoram sorkarin journalist pension pek dan a ngaihtuah mek tih sawiin, “Tun kum chhungin min tihpuitlinsak kan beisei a, kan lawm hle a ni,” a ti.

He hunah hian Lawhleng Editor Lalhmachhuana Ralte, Lunglei IPRO C. Lalremruati leh Haulawng VCP Laltlanmawia Chhak-chhuakten thu an sawi bawk.

Lawhleng Weekly kum 21 tlin lawmnaah hian MJA Gen. Hqrs bakah, Lunglei, Lawngtlai leh Hnahthial aṭangin MJA member-te an kal a, district hrang hranga MJA-te leh pawl hrang hrang aiawhte’n lawmpuina an hlân a ni.