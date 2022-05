Supply Minister-hovin mipui mamawh chatlak loha lakluh theih dan tur sawiho

Nimin khan Supply Minister K.Lalrinliana chuan a pisaah Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Deparment official-te bakah Food Corporation of India (FCI) leh Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) hotute kovin tunlai ruahsur nasain rel kawng leh motor kawng a tihchhiat avanga ration buhfai, tuialhthei (Petroleum, Oils and Lubricants) leh chalkhai pawimawh dang Mizorama lakluh (supply) a tihkhaihlak dan leh mipuiin an tawrh lutuk lohna tura hmalak dan tur a sawipui.

Nimin meeting-ah hian tunlaia ruahsurin rel kawng a tihchhiat nasat avangin siamṭhat chhung a rei dawn tih thu tarlan a ni a, motor kawng erawh rei lote a siamṭhat zawhfel beisei a nih thu tarlan a ni bawk a, Supply Department leh FCI-te buhfai stock (chhekkhawl) report enhona aṭanga a landan in, mipui hnena ration buhfai pek chhuah kawngah harsatna a awm rih dawn lo tih sawichian a ni a, FCI pawhin rel kawng siamṭhat a nih hma chu lirtheiin Mizoramah an rawn phur lut dawn tih an sawi bawk.

IOCL lam aṭang POL report ngaihthlak niin, IOCL lam chuan HSD (Diesel) chu Ramnagar Oil Depot-ah a tam thu an sawi a, Mizorama lâkluh kawngah harsatna a awm loh thu an sawi bawk a ni. MS (Petrol) hi Ramnagar Oil Depot-ah a tlem avangin Guwahati aṭanga la turin Oil Tanker 30 Silcharah an awm tawh thu an sawi bawk a, Borkhola Gas Bottling Plant aṭanga thu dawn danin Gas (LPG) supply-ah harsatna an neih rih lo thu hriat a ni bawk.

Rel kawng hi a rang thei ang bera siamṭhat a nih theih nan Supply Minister chuan Union Railway Minister hnenah thlenin, a siamṭhatu turte tun aia tam zawk dah turin a ngen a, heng bakah hian External Affairs Minister hnenah Bangladesh kaltlanga POL leh Gas (LPG) lâkluh a nih theih nan a rang lama hma laksak turin a thlen bawk a ni.