Inrinni khan Mizoram Baptist Kohhran, Serchhip Pastor Bial Ṭhalai Kristian Pawl (ṬKP) chuan Serchhip District Hospital Blood Bank-a dah turin a thlawnin thisen Unit 31 an pe a, thisen petute hi mipa 17 leh hmeichhia 14, an vaiin mi 31 an ni.

