Tun thla chhungin HSSLC exam 2022 result tihchhuah tum a ni:MBSE Chairman

MBSE Chairman JH Zoremthanga chuan tun thla chhung ngeiin pawl 12 Board (Higher Secondary School Leaving Certificate) Exam result tihchhuah an tum tih a sawi.

MBSE chairman chuan nimina HSLC Examination 2022 result tihchhuah chungchang a sawinaah hethu hi a sawi a, MBSE Chairman chuan an hriat chinah India ram puma session kalta HSLC result puang thei hmasa ber an nih thu a sawi a, High School zirtirtu leh exam buaipuitu department hnathawkte thawhrimnaah a lawm thu a sawi a ni.

MBSE Chairman chuan nikuma pass zaa 82 an nih laiin kuminah chuan zaa 70.64 an nih thu a sawi a, kum 2 chhung zirlaiten class an kal theih loh avang leh online a kal a nih avang te, hmun tam taka internet signal a ṭhat loh vangtein result chu a hniam tih a sawi a, an exam tur course zat chu titlem mahse class an kal theih loh miau avangin an tlahniam a ni, a ti.

Chairman chuan zirlai exam hmachhawn zingah mi 104 chu Covid hri avangin an exam tluan theih loh thu a sawi a, heng mite hi compartment exam ruala exam theihna hun an siamsak leh vek tur thu a sawi bawk.

MBSE Chairman chuan result chhuah hnu ni 7 thleng sawisel tur nei tan a sawisel theih tur thu a sawi a, hei hi naupangte hmakhua an ngaih avangin an titawi a ni, a ti.

MBSE Chairman chuan HSLC exam lo awm leh turah chuan course an tihtlem dawn tawh loh thu leh a pangngaia kalpui vek a nih tawh dawn thu a sawi a, kumina hlawhtlingte an lawmpui thu leh, la hlawhtling lote pawh hlawhtling ngei tura beidawng loa bei zel turin turin duhsakna an hlan thu a sawi bawk a ni.