Vawiinah PHED tui pump-na pipeline siam dawn; tuisem a khaihlak dawn

NH-54 laih zauh mekah Serchhip khawpui helna tur, Serchhip by-pass road siam mekin PHE Department-in Tuikum aṭanga tui an pump chhuahna pipeline a sut chhiat dawn avangin vawiin-ah PHE Department chuan tui pump chhuahna tur pipeline lailawk (temparary) siam hna an thawk dawn a, hei vang hian tui pump hna an chawl rih dawn a, tui sem pawh a khaihlak rih hlek ang.

Tui pump chhuahna tur pipeline lailawk (temporary) tur hi chawlhkar 3 kalta vel aṭang khan PHE Department-a thawktute chuan an lo buaipui tawh a, vawiin hian a pipeline kal pangngai (existing) chu tibungin, pipeline lailawk (temporary) nen thlunzawm a ni dawn a, hemi tur hian hun rei lo thei ang ber hmang turin an inpuahchah lawk tih Er. Samuel LR Ralte, SDO, PHED, Serchhip chuan a sawi a, ruah a sur erawh chuan welding current khawih ngam a nih ṭhin lo tih sawiin, “Ruah a sur loh hram kan beisei,” a ti.

By-pass road hi a nihdan tur anga an siamfel hnuah pipeline kal pangngai tur chu an siam leh dawn tih a sawi a, temporary line an siam avang hian mipui hnena tui sem pawh a khaihlak dawn tih a sawi a, line an zawmfel hnuah load test an neih leh phawt a ngaih tur thu leh, hei hian hun a duh rei deuh tur thu a sawi bawk.

Zawhna chhangin Er. Samuel LR Ralte chuan Tuikum tui nut vanga tui pump theih loh chu an la nei chiah lo tih a sawi a, amaherawhchu, tui nut avang hian tui sawngbawl (water treatment) a hautak hle a, thawktute an rim hle tih sawiin, pump house-a duty-te chu an tlaivar ṭhin tih a sawi a, amah ngei pawh nizan hmasaah JE-te nen Tuikuma tui pump-na lamah water quality vil leh enfiahin an zuk tlaivar tih a sawi a, nimin tlai lam khan tuiah chirh lam a rawn tel avangin darkar 4 vel an chawl zawk a, nizan lamah an pump chhunzawm leh tih a sawi a, kumina tui nut dan chu a dang a, tui tinutu a zâng a, tihfim a hau tak tih a sawi bawk.