Vawiinah Serchhip District Volleyball Championship mipa Semi Final khel dawn

New Serchhip Volleyball Court-a Serchhip District Volleyball Championship khelh mekah nimin khan mipa quarter final khelh niin Hriangtlang, Bungtlang, Keiṭum leh Serchhip Vengchungten an khingpui ṭheuh hnehin semi final an lut a, vawiin hian semi final khelh a ni ang.

Nimina mipa Quarter Final inkhelah Hriangtlang chuan 25-22, 25-21-a Serchhip Chanmari hnehin semi final an lut a, Serchhip Vengchung pawhin 25-17, 25-22-in Thenzawl an hneh a, Bungtlang-in 25-17, 25-13-in Highland Brothers’ Khawbel an hneh a, Keiṭum Kawn Vengin Serchhip Chhim Veng chu 25-21, 25-16-in an hneh bawk.

Mipa semi-final-ah hian match hmasa zawkah Hriangtlang Voleyball Club leh Bungtlang Volleyball Club-te an inkhel ang a, Vengchung Voeyball Club leh Keitum Kawn Veng Volleyball club-te an inkhel bawk ang.

Nimin khan hmeichhe lamah Bungtlang-in 25-13, 25-15-in Chanmari an hneh a, Vengchung-in 25-21, 15-25, 15-12-in Dinthar an hneh a, Biakmuana memorial voleyball club-in 25-15, 25-6-in Chanmari an hneh bawk a, vawiin hian chawhma dar 10 aṭanga khelh ṭan leh tur niin, hmeichhe lam hi an khel hmasa dawn a ni.