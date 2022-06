Lawrkhawm (23.6.2022)

Hri kai pakhat awm belh

Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai pakhat hmuhchhuah belh a ni a, hri kai hmuhchhuah belh hi Serchhip Chanmari venga mi a ni a, heti hian Serchhip District-ah hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng chu 14,011 niin, tunah hian hri kai enkawl pahnih awm mekin, mi 13974 enkawl dam an ni tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

Heroin man

Serchhip District Police hnuaia District Special Branch (DSB) te chuan nizan hmasa khan Serchhip aṭanga Thenzawl panna kawng Sailiamkawn leh Mualvawn inkarah Sahbawn bawma thuhruk Heroin gram 28.68 an man a, a neitu a puh Thangzado, Myanmar lam mi, Serchhip Bazar Venga cheng nia inchhal pawh man nghal a ni.

Thiin hmu

Inrinni kalta aṭanga a duty-na Bankang Camp aṭanga bo 1st Bn. MAP Constable PC Malsawma, Aizawl Mission Veng chu nimin chawhma dar 11 vel khan Cachar District chhung chin Bankang tlanga Assam Police Camp thlangah thia hmuh a ni a, a ruang hi an chenna Mission Vengah lak a ni. Constable PC Malsawma hi Kolasib District chhung Saipum khaw bul, Mizoram leh Assam inrina Bankang tlanga 1st Bn MAP Camp a duty ṭhin a ni.

Bill pek hun pawtsei

Electric bill online hmanga pek theih a nih loh avang leh Bill counter-ah chauh pek theih a nih avangin E-in-C, P&ED chuan ni 23 & 24.6.2022-ahte tlai dar 5 thleng Bill counter hawn tur a nih thu a tarlang.