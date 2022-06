Alcohol hrim hrim Mizoramah phal loh a ni:Excise Minister

Grape chingtute hasatna sutkian sawrkarin a duh

Excise & Narcotics department changtu Dr K Beichhua chuan Mizoram Liquor (Prohibition) Act, 2019 hnuaiah alcohol hrim hrim Mizoramah phal loh a ni a, grape chingtu kut hnathawktute harsatna tawh mek sutkian dan tur dapchhuah chu sawrkar duhdan a nih thu a sawi.

Nimina District Veterinary Hospital, Kolasib a hawnnaah Kolasiba chan-chinbu mi ṭhenkhatten minister hi an lo kâwm a, minister chuan March 28, 2019 khan Mizoram Liqour Prohibition Act pass a nih thu leh rules puahchah zui leh a nih thu a sawi a, “Rules hi January 2020-ah Governor pawmpui tura thawn turin peih a ni tawh,” tiin draft rule siam hmasakah hian wine siam te, pawn lama beer zawrh chhawn theihna turte telh a nih laiin a lo ‘leak-out’ niin a sawi a. “Tualchhung chan-chinbu lamah MNF sawrkar-in zu a zuar dawn tiin a darh a ni,” a ti a, “Hetiang a nih takah chuan fimkhur taka kal a ngai niin kan hria a, a zau thei ang bera inrâwn a ṭha tiin cabinet-ah draft rule chu put luh a ni. Cabinet chuan study committee dinin anni hian uluk takin zir se, a zau thei ang berin consultation pawh lo nei se a ti a, he committee-ah hian Dy. CM chu chairman niin, kei hi vice chairman ka ni,” a ti. Member-ah pawh Central YMA, MHIP, MKHC te ruat an nih bakah minister lamah pawh Lalchhandama Ralte te, Lalruatkima te, TJ Lalnuntluanga te leh Dr Thiamsanga te chu ex-officio atan ruat an nih thu a sawi.

“Kan Act ah chuan zu hrim hrim, alcohol hrim hrim phal loh ni mahse kut hna-thawktute grape chungchang-ah MNF hunlaia nasa taka hma lakna a ni a, harsatna an tawh hi ṭha kan ti lo,” a ti a, consultation neih niin kohhran lam chuan zu zawrh ṭha an tih loh laiin grape wine chungchangah chuan meeting neia a hranpaa ngaihtuah an nih loh thu an sawi a, ngaihdan an sawi thei mai loh thu an thlen a ni. Central YMA erawh chuan 5% alcohol tel wine chu rem an tih loh thu an sawi a, “Khatia a nih takah chuan draft rules kha cabinet-ah kan thlen leh a, cabinet chuan tun dinhmun-ah wine hi rules-ah chuan telh lo ang u tih kha kan thutlukna a ni,” a ti. “Chutih rualin wine hi kan khap lo tihna ni lovin alcohol kha chu khap hmiah a ni, eng percent pawh nise,” a ti bawk.

Minister chuan grape chingtu kut hnathawktute harsatna tawh loh dan tur pawh ngaihtuah a nih thu a sawi a, “An hmalakna hi engtinnge an chhunzawm zel theih ang tih chu uluk taka ngaihtuahna nen, harsatna an neihlohna turin kawng dap chhuahsak hi chu sawrkarin an duh a ni,” tiin a sawi a ni.

Kohhranin sacrament wine a hman chungchangah chanchinbu mite zawhna chhangin minister chuan, “Helai hi a bik takin a changtu minister tan phei chuana buaithlak khawp mai. Kan mimal ngaihdan leh pawl anga kan ngaihdan hi a inang tawh ṭhin lova, chuvangin hengte pawh hi la en ṭhat leh turah ka rilru chuan a ngai,” a ti bawk.

Tunhnaia Millenium Centre, Dawrpuia Champ-wine man a nih chungchang-ah excise minister chuan, “Ṭawngṭai mi ṭhenkhatin Aizawl Dawrpui lunlai takah zu leh ruihtheih thil a hluar thu chief minister hnenah an thlen a, chief minister chuan instruction min lo pe a, grape wine man tuma kal pawh kan ni lo, grape wine zuartuten ualau takin an lo zuar a, a phenah beer, whiskey leh Korean wine te tam tak man tur a awm,” a ti. Wine dawr aṭanga zu man zat hi a sawi mai thei lo tih a sawi a, “A vaia man kha kan tihtur dik tak a ni tlat,” tiin Champhai wine chauh chu nise in hriatthiam dan a awm dawn tih a sawi. “Danah phal loh ni mahse heti thleng kan inhrethiam alawm, a inziak lo lamah ngaihhnathiamna nen tun hi kan thleng tawh,” a ti bawk.