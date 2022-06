Awmze nei leh chak zawka hma la nghal turin Roads and Infrastructure Development Board phût

ZPM Legislature Party chuan Roads and Infrastructure Development Board chu awmze nei leh chak zawka hma la nghal tura an phût thu an sawi.

Inrinni khan ZPM Legislature Party chuan thuchhuah siamin, Zoramah furpui kan thleng chho a, National Highway Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL)-in Mizoram hmun hrang hranga kawng a siamna hnuhma leh leivungin mipuite leh environment tan harsatna a thlen nasa hle tih sawiin, hei hi ZPM LP chuan an ngai thutak hle tih an sawi a, NHIDCL kawng siam mek chu sawrkarin a vilpui uluk loh avangin kan ram tui hna, lui tui, nungcha, thing leh mauin an tuar nasa em em a, chênna in chân hial pawh an awm tih an sawi a, Mizoram mipui pawhin ngaimawhin, tunhnaiah pawl hrang hrangin an duh lohzia an auchhuahpui mek laia, Mizoram sawrkarin ngawih a chuh tlat mai chu hriatthiam harsa a tih thu an sawi bawk.

ZPM Party chuan May 17, 2022 khan thuchhuah siamin ram chhunga hma-sawnna hnathawhte sawr-karin a enfelpui thuai a ṭul thu leh ram leilung a tih-chhiat zel loh nana ngaih-tuahna nasa zawk sen a ṭul thu an lo tarlang tawh tih sawiin, mi ṭhahnemngaiten Zoram hmun hrang hrangah theihtawp chhuahin central sawrkar leh Mizoram sawrkar koh eih tumin hma an la mek zel a, amah-erawhchu vawiin thlenga sawrkarin hmalakna awmze nei tham a neih hriat a la ni lo cheu chu a pawi an ti takzet tih an sawi.

ZPM LP chuan Mizoram sawrkarin July 29, 2020 khan NHAI, NHIDCL, NRRA, BRO, NABARD leh central sawrkar agency dangten Mizorama kawng an laih endik / vilzui turin Roads and Infrastructure Development Board a din a, Chairman chu CM niin member 13 an awm a, Mizoramin tuna hun harsa a tawn mekah hian sum tam tak senga din, he Board hian a tihtur dik tak tiin, kawng siam avanga ram mipuite, leilung, thing leh mau leh nungchate bakah feh kawng, dil leh mi tam tak eizawnna atana harsatna nasa tak a thlen mek lai hian, awmze nei leh chak zawka hma la nghal turin an phut tih an sawi a ni.