Buhfai leh tuialhthei dahkhawm a awm tha:FCS&CA Director

Tun dinhmunah Mizoramah buhfai leh tuialhthei dahkhawl a awm ṭha a thlaphanna tur a awm lo niin Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Director Dr. Andrew H. Vanlaldika chuan a sawi.

Assam state chhunga Rel kawng chhia leh Meghalaya state chhunga National Highway-6 kawng-pui chhiat avangin Assam chhim lam, Mizoram, Tripura leh Manipur inkalpawhna a ping mek a, hetihlai hian Mizoram thingtlang khaw kilkhawr deuh, fur ruahtui tlak hnua kalpawh harsatna hmunahte chuan fur atana inbuatsaih lawkna avangin buhfai tam tawk chhek khawl a ni tawh a. Khawpui lamah pawh tun maiah buhfai harsatna tur a awm lo niin Director chuan a sawi a. Petrol leh diesel pawh thlaphanna tur a awm loh thu sawiin, social media lama Meghalaya kawng chhia puan darh a nih veleh filling station-te chu tuialhthei an pek chhuah theih zat khuahkhirh nghal a ni a ti a, hei hi dan kalha chheprelh leh man to zawka hralh venna a nih thu a sawi bawk.

Meghalaya state chhung Lumsnong bula kawngpui chhia chu rei vak lova siam tlang leh mai a beiseiawma a hriat thu a sawi a, tun dinhmunah Mizoram mipuite tan chi-aina tur a awm lo niin a sawi a ni.