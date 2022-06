Chhiatrupna thleng palh thei atana chhawmdawlna leh venhim hnathawh nan cheng nuai 630 ruahman

Mizoram sawrkar chuan furpui lo thleng turah chhiat-rupna (Disaster) lo thleng palh thei atana chhawm-dawlna leh venhimna hna thawhna atan cheng nuai 630 a ruahman a, District hrang hranga District Disaster Management Authority (DDMA)-te hnenah a pe chhuak mek.

Ruahsur avanga chhiatna thleng chungchangah nimin khan Mizoram sawrkar Disaster Management & Rehabilitation Department chuan thuchhuah siamin, tun hnaiah ruahsur avangin Mizoram hmun hrang hrangah chhiatna a thleng a, chutihrualin, sawrkar hmalakna te, DDMA hrang hrangte leh khawtlang mipui, tlawmngai pawlte ṭanrualna a zarah chak takin thenfai hna leh chhawmdawl hna thawka hma lak a ni chu lawmawm an tih thu an sawi a ni.

Tunah hian DRC, Silchar sawidanin Synod Mission Compound, Silchar-ah mi 320 (hnamdang tiamin) an tangkhang mek a, an zingah hian Mizo 16 an tel ve bawk a, anni bakah hian chhungkhat leh ṭhiante in lama sahimna zawnga tangkhang mi 20 vel an awm rin a ni bawk.

Mizo tangkhang ṭanpui ngai an awm tih hriat a nih ve leh ṭanpui tur hian Mizoram sawrkar chuan hma a la nghal a, Rescue Team tirin Bairabi aṭangin truck hmangin Ghungoor, Silchar-ah lawng dah thla turin an tir nghal a, Vairengte Police SDPO H.Lunghema sawi danin Silchar thleng tur hian lawnga kal ngaihna a awm avangin Bairabi aṭangin Lawng 2 hmangin an kal a, Silchar Branch YMA-te nen Tuilian avanga harsatna tawk Mizote ṭanpui turin an thawkchhuah dawn a, SP, Kolasib chuan tangkhangte thiar chhuah nan Bus leh Sumo a buatsaih bakah an ei turte a ruahmansak bawk a, Vairengteah a ṭhutchilh a ni.

Assam tuilian avangin Mizoramah lirthei lut a tlem a, Vairengte-a Police hotute sawi danin dan pangngaiah checkgate paltlangin ni khata lirthei 400 aṭanga 500 vel lut thin chu darkar 24 chhungin lirthei 128 chauh a lut a, lirthei lut zingah hian tuialhthei phur lirthei 13 leh eirawngbawlna gas phur lirthei 18 a tel a, buhfai, alu, atta, maida, chi, tel, purun leh Dal phurh luh a ni bawk.