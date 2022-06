CM hnenah ‘WINE RULES’ siam turin ngen nawn

Champhai Grape Growers Society chuan chief minister hnenah wine rules pangngai tak a rang thei ang ber a siamsak tura ngenna tunhnai khan an thlen.

Champhai Grape Growers Society hruaitute sawi danin, June ni 2 & 3 khan Champhai bialtu MLA pahnih, Dr. ZR. Thiam-sanga leh TJ Lalnuntluanga te chu hmuin, an mamawh hmasa pathum an thlen a, chief minister hnena wines rules pangngai tak a rang thei ang ber a siam sak tura ngenna, an bialtu MLA te kaltlangin an thawn nghal bawk.

Grape Growers Society hruaituten an mamawh hmasa 3 an thlen te chu – May ni 27 a champwine an mante a bo a bang awm lo a, rang taka pe lêt tura an ngenna te, kumin 2022-a an grape tharte winery-a an lâk ngei theihna atana winery-a grape awmsate tihral zung zung a nih theihna tura hmala tura ngennate bakah, BCM-te nen sacramental wine chungchanga inremna thuthlung (agreement) an ziah, a kal zel theihna tura hmala tur leh ‘aw’ nei tura sawrkar ngenna te a ni.

Grape Growers Society hruaitute sawidanin, tunah hian an winery-ah tanky 30 awmin, chung zingah tanky 5 emaw chauh ruak a awm a, kuminah tanky 20 vel thar theih an inbeisei a, hengte vang hian tuna tanky-a grape tui sawrsate chu tihral a nih loh chuan grape rah lei kawngah harsatna an tawk dawn a ni.

Hetihlai hian sacramental wine chungchanga zawhna chhangin BCM General secretary Rev. R Lalbiakliana chuan tun dinhmunah bûr (ûm) 500 bawr vel chauh kawlsa an neih thu leh, chu chu thla 1 daih emaw vel la ni turah a ngai tih a sawi a, tualchhung kohhran lamin lakkhawlsa te pawh an neih ve bawk thu a sawi.

Sawrkarin a khap zel chuan buaithlakna a awm dawn thu te, anmahni (grape grower society) te nen pawh an inbiak thu te, sacrament chu tawp thei a nih loh thu leh kal zel tur a nih thute society lam an hrilh tawh thu sawiin, Rev. R. Lalbiakliana chuan, anni (society) lam chuan an hmalakna lo ngaichang tur te, sawrkar an dawr zel thute an lo hrilh niin a sawi.

-Zalen