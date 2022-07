Custom Hiring Centre bungrua hlân

Nimin khan Darlawn R.D Block huamchhunga MzSRLM, R.D Department hnuaia Self Help Group-te tan Custom Hiring Centre (CHC) bungrua hlan a ni a. He bungrua hi School Education Minister Lalchhan-dama Ralte chuan a hlan.

Report a tarlan danin Darlawn RD Block huam-chhungah hian SHG 318 din a ni tawh a, SHG member 2583 an awm mek a, khaw tinah Village Organisation din a nih tawh a, CHC bung-raw leina tur atan hian V.O te hnenah cheng nuai 2.2 ṭheuh pek an ni a, he pawisa atang hian bungrua hi SHG member-ten an duh ang an report hnuah lei a, bungruate hi man chawiin mahni khuaten an hawh thei ang.

Bungua hlan te hi- Combine Rice Mill (5 HP), Turmeric Grinding Machine (15kgs), Power sprayer (20 (lts), Brush cutter (2 stroke), Brush cutter (4 stroke), Sprayer (2 in 1), Sprayer (16 (lts) te an ni.