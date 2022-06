District Hospital building thar sak tumnaah joint inspection nei

Nimin khan Serchhip District Hospital building thar sakna tura ruahman hmun, Bukpui ram chu Health Department hotute leh Serchhip District-a sawrkar thuneituten tlawhin, joint inspection an nei a, District Hospital thar dinna atana mamawh hmasa tur hrang hrangah ruahman-na siamin, sawrkarah thehluh thuai tum a ni.

Nimina Bukpui ram tlawhtute hi Lalmuansanga Ralte, Addl. DC chuan hovin, District Hospital building thar sakin a mamawh hmasa tur – kawng, Staff Quarter, Tui leh Electric-a senso turte chu a changtu department-ten a tlangpui an lo siam ang a, hei hi tunkar Zirtawpni aia tlai lovah DC-a thehlut tura tih an ni a, hengte hi DC lamin sawrkar hotu liante enzui tur leh thutlukna an lo siamna turin an thehlut ve leh dawn a ni.

He hunah hian Health Department, Aizawl aṭangin EE Er. H.Lalfakzuala leh Er. R.Laltleipuia AE-te an rawn kal a, hei bakah hian Serchhip aṭangin Lalzikpuii, SDO (Sadar), Dr. ZD Lalmuanawma, District Medical Superintendent; Er.F.Lalsanglura, Sr. EE, PHED; Er. Laltlanthanga, EE, P&ED, R.Zirsangliana, EE, PWD; Lalrinsanga Hnamte, Settlement Officer, LR&S Deptt. leh official dangte bakah Serchhip Town NGO Co-ordination hruaitute leh Chhiahtlang South VC-te an tel a ni.

Nimina helai hmun tlawhtute hian a hmun hma chu damdawi in sakna atan ṭha an tih thu an sawi hlawm a, damdawi in main building awmna tur leh Staff quarter sakna turte ruahman chhin nghal a, countour map siam chu ṭul hmasaa an hriat thute pawh an sawi a ni.

Damdawi in building thar sakna atana ram hauh zau zawng hi square metre 53,500 vela zau a, tuna District Hospital awmna hmun zau zawng hi Sq.m. 39,000 vela zau niin an sawi.