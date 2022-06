Doctor chetdan chhui tur ruat

Tunhnaia Sialsuk PHC-a damlo enkawl lai Lalreng-puia, 37 damdawi in aṭanga chhuahtir a nih hnu lawka boral zui ta chungchanga Dr. Linda Lalbiaknungi chet dan chhui turin Health & Family Welfare Department chuan Aibawk BDO Chinlianmanga, MCS a ruat.

Lalrengpuia thih chhan-ah hian mipui lam chuan Dr. Linda Lalbiaknungi hian damlo enkawl lai hi a hnawtchhuak niin an sawi a, a chet mawi loh vang leh a thil tih kalphung dik loh vanga he thihna hi thlengah an ngai a, he thihna thlen chhan dik tak hi chhui chiang turin Aibawk BDO hi sawrkar chuan a hriattir a, Secretary, Health & Family Welfare Department hnenah June ni 10, 2022 ral hma in report thehlut tura tih a ni.

Social media ṭhenkhata a landanin Sialsuk PHC a enkawl mek Lalrengpuia hi Dr. Linda Lalbiaknungi hian a pawisa ru-ah a puh a, thi ta hian a ruk loh thua a chhan hnuah PHC doctor hian damdawiin hi chhuahsan turin a ti a, Aizawl lam pan tura buaipui a nih laiin a thi ta mai niin sawi a ni. Lalrengpuia hi zun kawng ṭha lo, zung hlei thei lo niin thudawnna chuan a sawi.