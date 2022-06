Dr. Thangtea’n sawrkar laipui hotute a dawr chhunzawm

New Delhi-a châm mek Dr R.Lalthangliana, Higher & Technical Education, Health & Family Welfare leh Commerce & Industries changtu Minister chuan Mizoram mamawh hrang hrangah sawrkar laipui hotute a dawr chhunzawm zel.

Dr Thangtea hian Nilaini chawhnu khan K.Sanjay Murthy, Secretary, Deptt. of Higher Secretary, Ministry of Education a hmu a, Mizoram University Southern campus chungchang sawipuiin, thil a inchiah rei tawh thu leh hmanhmawh taka chingfel thuai turin a thlen a, RUSA mission chungchanga harsatna tawh mek te, RUSA zirtirtu Asst. Professor-te hlawh (salary) pending la awm chungchang te, RUSA 3 tihhlawhtlinna tur atana chinfel ngai an la tifel thei lo chu a ngaihmawh thute a hrilh a, Murthy hian a theih anga en zui a tum thu a lo hrilh a ni.

Hei bakah hian RUSA Mission Director Saumya Gupta, IAS leh Kamini Chauhan, Jt.Secretary, RUSA-te pawh hmuin, RUSA chungchanga harsatna Mizoramin a tawh chungchang bakah, Lengpuia NIT dinna tur atana thil la chinfel loh chungchangte pawh thlen lehin, a rang thei ang bera tifel turin a ngen a, theihtawp chhuahpui an lo tiam a ni.

Dr. Thangtea hian Drug Controller General of India Dr. VG Somany pawh a office-ah hmuin, damdawi chiangkuang mang lo leh damdawi thi tawh Myanmar ramri leh Bangladesh ramri dep lam aṭanga Mizorama rawn tawlh luh rûk leh hralh rûk (drug trafficking) chungchang a sawipui a, hemi chungchangah hian Mizoram chhung-ah ngei central team-te lo kal a, awareness leh training-te pe turin a ngen a, a ṭul anga hma lak zui a tum thu a lo hrilh a ni.

Nimin khan Dr. Thangtea hian Bangladesh High Commissioner to India Muhammad Imran leh Home Affairs Ministry-a Addl. Secretary (NE) Piyush Goyal-te a hmu bawk a, Kawrpuichhuah border trade chungchang a sawipui a, Goyal hnenah hian hemi atana DPR Land Port Authority of India-in an siam anga pawisa sanction rang turin a ngen a, Goyal chuan hemi chungchangah hian an hotu sang (central sorkar thuneitute) lamin ti hlawhtling tura thutlukna an lo siam tawh angin harsatna awm lo turah a ngaih thu a lo hrilh a ni.