Zalen chanchinbu leh Lynchpin ṭangkawpin ni hnih chhung (7th- 8th June)-a Millennium Centre Rooftop-a 20th Edu Fest ’22 an buatsaih tur chu vawiin hian MJA president, C.Lalrambuatsaiha’n a hawng dawn a, Edu Fest hi dar 11AM – 5 PM inkarah tlawh theih a ni ang.

Related