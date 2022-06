Grape Wine chungchanga thutlukna puangzar vat turin Congress Thalaiin sawrkar an phût

Congress Ṭhalai (MPYCC) chuan Mizoram sawrkar chu MLP Act 2019 leh MLP Rules a pawm danah Grape Wine chungchanga a thutlukna hi chiang taka puangzar vat turin an phut.

Nimin khan MPYCC hian thu-chhuah siamin, Mizoram sawrkar leh Grape chingtute inkara ‘inhriatthiam tawnna’ hmanga Grape Wine zawrh chhuah a nih mek laiin, Excise and Narcotics Department chuan thuneitu sang aṭanga thu an hmuh denchhenin May ni 27, 2022 khan Aizawlah Grape Wine ṭhahnem tawk tak an man a, hei vang hian Grape Wine zuartute leh Champhai leh Hnahlan lama Grape chingtuten harsatna nasa tak an tawh phah ta mek a, hemi chungchangah hian Mizoram sawrkar chu thu leh hla mumal tak nei vat a, kuthnathawktute leh an thawhrah zuartute chungthu rel fel vat turin an ngen a ni.

MPYCC chuan, “Excise and Narcotics Department changtu Minister Dr. K. Beichhua chuan tun hnaia Grape Wine an man sakte chu zu an ‘check’ na lama ‘man palh’ nia a sawi laiin; ni 6.6.2022-a Excise and Narcotics Department lam thuchhuak chuan MLP Act 2019 danah thil tuiril ‘alcohol’ pai tel reng reng chu man theih a nih thu thuchhuah an siam leh thung a. Mizoram sawrkar hian MLP Act 2019 leh MLP Rules a pawm danah Grape Wine chungchanga a thutlukna hi chiang taka puangzar vat turin kan phut,” an ti.

Excise Minister Dr. K. Beichhua chuan kumin June ni 2 khan Kolasib-a Press mite a hmachhawnnaah Millennium Centre-a Grape Wine an manna neitute chuan zu, beer leh Korean wine an kawl tel niin a sawi lang tel a, hemi chungchangah hian Vanglaini daily chanchinbu-in Millennium Centre lama dawr neitute a biaknaah dawr neitute hian Minister puhna hi thudiklo a nih thu an sawi tawh a, hetianga State pakhat Minister meuhin mipui hriata thudiklo a lo sawi a nih chuan, thudiklo hmanga a hliam Millennium Centre-a dawr neitute hnenah leh Mizoram mipui hnenah ngaihdam a dil an phut tih MPYCC chuan an sawi bawk.