Hrangturzo biala HSLC leh HSSLC-a titha te lawmpuina hlan

Nimin chawhnu khan Home Minister Lalchamliana, Hrangturzo Bialtu MLA chuan a Pisa-ah kumin 2022-a MBSE hnuaia HSLC leh HSSLC result chhuaka a bial chhunga zirlai tiṭha leh zirna in tiṭhate lawmpuina a hlan a, Hrangturzo Assembly Constituency-ah hian 100% pass High School 4 leh Higher Secondary School 2 an awm a, zirlai distinction-a pass HSSLC-ah mi 7 leh HSLC-ah mi 5 an awm a ni.

He hunah hian Lalchamliana chuan a bial chhung School aṭanga zirlai engemawzatin hlawhtlinna an chang chu a lawmpui hle tih sawiin, an kal zelna turah duhsakna a hlan a, zirlaite hlawhtlin theihna tura a hnarkaitu zirtirtute inpekna chu fakawm a tih thu leh an thawhrimna chu a ngaihhlut thu a sawi a. Zirnaah bul tha takin an tan tawh a, hlawhtling turin a tawp zawh ṭhat a pawimawh tih a sawi.

HSLC-a 100% passed School 4 te hnenah hian Rs.20,000/- ṭheuh hlan a ni a, HSSLC-a 100% passed School 2 te hnenah Rs.25,000 ve ve hlan niin, HSSLC Distinction-a pass zirlai 7-te hnenah Rs.4000 ṭheuh leh HSLC Distinction-a pass zirlai 5-te hnenah Rs.3000/- ṭheuh hlan a ni a, kumin HSSLC-a Mathematics Subject-a Topper, mark 99 hmutu, N.Vanlaiphai khaw mi Vanlalthansanga, Synod HSS aṭanga pass hnenah Rs.5,000/- hlan a ni bawk.