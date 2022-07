Nimin zinga Covid-19 report tihchhuahah Mizoram hmun hrang hranga Covid-19 sample test 468-ah hri kai thar 64 hmuhchhuah an ni.

Nimina hri kai hmuhchhuah tharte nen hian Mizorama hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu 2,29,009 an tling tawh a, nimin tlai dar 5 report-a tarlan danin, nimin khan hri kai enkawl dam mi 9 awm lehin, hri kai enkawl dam tawh hi 2,28,084 an tling tawh a, thihpui mi 703 an awm tawh a, tun dinhmunah Mizoramah hri kai enkawl 222 an la awm a ni.