Nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai pakhat hmuhchhuah leh a ni a, hei hi New Serchhip North-a mi a ni a, ani chiah hi tun dinhmuna Serchhip District chhunga hri kai enkawl lai awmchhun a ni a, heti hian Serchhip District-ah hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng chu 14,010 niin, mi mi 13974 enkawl dam an awm tawh a, thihpui hi mi 35 an awm a ni.

