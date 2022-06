Hri leng vanga State dang atanga rawn hawte eizawnna inzirtirna khârna hun hmang

Nimin khan Mizoram Youth Commission (MYC), Deputy Commissioner, Serchhip leh SIRD & PR ṭangkawpten an buatsaih, Covid-19 hripui avanga state dang aṭanga rawn kirte puala eizawnna lam inzirtirna (Livelihood Generation for Returned Migrant Workers due to Covid19) Serchhipa neih khârna hun hman niin, Serchhip District Bawrhsap, Nazuk Kumar, IAS chu khuallian a ni.

Khârna inkhawm, Serchhip District Panchayati Resource Centre-a buatsaihah hian khuallian chuan training chhuakte chu a lawmpui thu hrilhin, training buatsaih a nih theih nana bultumtu Mizoram Youth Commission chungah leh training buatsaihna hmun hmantirtu SIRD & PR chungah lawmthu a sawi a ni.

District Bawrhsap chuan training-a telte chu an thil zirte chu ram leh khawtlangin a mamawh tak tak thilte an nih avangin an kal zelna turah an hmabak a êng ṭha hle nia a hriat thu a sawi a, taima taka bei chhunzawm tura ngênin, an thil zir thiam takte chu a taka an hman ṭangkai a, Mizoramin hma a sawnna kawngah tha thawhtu pawimawh tak in ni dawn tihna a ni, a ti a. Mahnia bul ṭanna nei remchang lote pawhin sawrkarin bul ṭantute tana scheme hrang hrang PMEGP leh Loan Scheme dang a neihte ngaihven turin a chah a. Degree chu thil pawimawh ber a ni lova thiamna, engemaw siamchhuak emaw, thar chhuak thei khawp thiamna hi a pawimawh zawk chu a ni, tiin, thiamna thar an neihte chu tipung zel turin a chah a, khuallian hian zirchhuakte hnenah Certificate leh hmanraw dang an dawnte a hlan nghal a ni.

He hun hi Lalmuansanga Ralte, Addl. DC-in a kaihruai a, zirlai chhuakte chu an thil zirte in lamah chhunzawm a, intuaihriam zuia, chhungkaw tan te, sum leh pai thawhchhuahpui nantea hman zui tum ngei tura an beisei thu a chah a ni.

Training an kalpui dan tlangpui hi trade hrang hranga zirtirtute aiawhin Vanlalhruaia, Head Faculty, SIRD & PR, Dr. H. Vanlalrawna, VO, District Vety Hospital leh Lalhmangaihzuali, M Sc, Food & Nutrition-ten an sawi a, zir chhuakte aiawh hian F.Lalrinawma, Khawtetlang chuan thusawina hun a nei bawk.

He Training hi May ni 4 khan hawn niin, trade pathum Cement Mistiri, Vawk vulh dan leh Food Processing ah te buatsaih an ni a, mi 80-te he training-ah hian an tel a ni.